Новое прочтение: агентство «Регнум» сменило дизайн и логотип

Фото: 5-tv.ru

Главный редактор издания, вступившая в должность в 2022 году, не смогла мириться с минусами сайта. Что изменилось?

Сайт российского информагентства «Регнум» сменил дизайн. Изменения претерпел и логотип организации. Ознакомиться с обновленной версией портала можно тут.

В издании рассказали, что на сайте появились новые рубрики, которых прошлая версия портала не предусматривала. Новый формат помог оптимизировать работу сайта и упростил поиск информации для читателей.

Как рассказала главный редактор агентства Марина Ахмедова, ее не удовлетворял вид информационного сайта. В нем не хватало упорядоченности, а труды авторов терялись в общей массе потока данных.

По словам журналистки, разработчики уделили особое внимание разделам «Новые территории» и «Русские за рубежом». По мнению редакции, они на сегодняшний день являются не просто актуальными, но и приоритетными и востребованными.

«Редизайн — очередной этап в перезагрузке „Регнума“, которую мы постепенно проводим. Меня сильно расстраивала старая версия сайта, в нем сложно было ориентироваться, все новости сбивались в одну кучу, а статьи наших авторов были как будто нарочно спрятаны от читателя и не выглядели привлекательно. Было даже обидно за авторов, они пишут интересные статьи, но из-за того, как их работы представлены, читатели их не всегда замечают, не выделяют, не прочитывают. Новая структура сайта позволит редакции логично „упаковывать“ наши материалы, а читателям — в любой момент времени видеть, что мы считаем самым важным и интересным к этой минуте», — сказала Ахмедова.

Уточняется также, что название издания теперь будет писаться кириллицей. Ранее именование агентства прописывалось на латинице. Ахмедова отметила, что для сайта это новшество несет символический характер. Журналист уточнила, что «regnum» переводится с латыни как «царство», однако не все вдаются в этимологию слова. По мнению главреда, за «Регнумом» утвердилось звание СМИ и таковым оно в сознании людей и должно оставаться.

Также главный редактор побуквенно разобрала новое название агентства. Она подчеркнула, что ей очень нравится окончание «ум», которое указывает на соответствующие качества у их читателей.

Журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова занимает должность главного редактора информагентства «Регнум» с 2022 года. До осени прошлого года она работала заместителем главы журнала «Русский репортер», а также осуществляет свою деятельность как обозреватель журнала «Эксперт». Ранее ИА REGNUM руководил Модест Колеров.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд обязал Google вернуть телеканалу РЕН ТВ доступ к девяти YouTube-каналам. В марте 2022 года контент РЕН ТВ, а также «Известий» и «Пятого канала» на платформе был заблокирован для просмотра.