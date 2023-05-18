Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Российскому лидеру понадобился лишь один шаг, чтобы мечты украинского нацистского режима рухнули.

Москва разрушила планы киевского режима атаковать территории России с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot, произведенных в США. Для этого российскому президенту Владимиру Путину потребовался всего один шаг, пишет китайское издание Sohu.

Известно, что в конце апреля американская сторона направила первую партию ЗРК на Украину. Стоит ли говорить, насколько это обрадовало президента страны Владимира Зеленкого, который давно ждал Patriot. Он планировал использовать западное орудие для «безжалостной атаки» по России.

Однако Путин порушил планы Киева, когда российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила первую установку в столице Незалежной. Авторы считают, что этот факт оказал значительное влияние на российско-украинский конфликт.

«Он также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО», — написано в статье.

В Минобороны рассказали, что ВС РФ ночью 16 мая нанесли сосредоточенный удар по позициям ВСУ. В результате атаки «Кинжал» поразил зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства в Киеве.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что США готовятся заморозить конфликт на Украине.