Reuters: НАТО впервые после холодной войны создает план обороны на случай конфликта с РФ

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В США не раз заявляли, что Россия и Китай — якобы главные угрозы миру.

НАТО намеревается утвердить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описано, как Североатлантический союз отреагирует на нападение России. Об этом пишет Reuters.

«Этот шаг означает фундаментальный сдвиг — НАТО десятилетиями не видело необходимости в разработке крупномасштабных планов обороны и было уверено, что постсоветская Россия больше не представляет угрозы существованию», — говорится в сообщении.

До этого экс-госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в интервью The Economist назвал США и Китай главной угрозой миру и самому существованию человечества.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как тактика России на Украине «сломала хребет генералам НАТО».