Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

Политик заверил, что украинского наступления больше не придется ждать «месяцы или недели».

Экс-глава Украины Петр Порошенко сообщил, что начало анонсируемого контрнаступления ВСУ начнется в ближайшее время. По его словам, до ответа киевского режима остаются «считанные дни». Об этом бывший президент рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

По словам политика, европейские союзники считают Украину важной составляющей их безопасности.

«Мы собираемся атаковать в разных точках», — прокомментировал он и добавил, что ждать недели и месяцы больше не придется.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушил прокомментировал возможное начало наступления украинских нацистов. По его словам, оно должно состояться из соображений западных поставщиков. «Покровители» киевского режима влили слишком много финансов в украинскую армию и будут настаивать на начале операции. Вооруженные силы РФ, добавил он, готовы к любому развитию событий.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия в марте 2022 года была готова на «невыгодный» договор с Украиной.