Умер глава богатейшей семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа

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Ему было 87 лет.

Глава богатейшей семьи Великобритании и председатель англо-индийского транснационального конгломерата Hinduja Group Шричанд Хиндуджа умер на 88-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что он серьезно болел и страдал деменцией.

Состояние его семьи оценивается в 28 миллиардов фунтов. Они владеют финансово-промышленной группой Hinduja Group.

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