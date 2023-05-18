Влияет на все группы мышц: какие занятия в бассейне помогут похудеть

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Подобные упражнения ускорят обмен веществ и улучшат кровообращение.

Некоторые упражнения в бассейне помогут в профилактике ряда болезней, окажут влияние на все группы мышц и позволят похудеть. Об этом сообщила тренер по плаванию, гидрореабилитолог Ирина Родионова.

«Свободное плавание и довольно легкие упражнения с использованием специального инвентаря помогут не только обрести желанные формы, но и снять напряжение с плечевого пояса, а также выполнят профилактику заболеваний шейного, грудного и поясничного отделов», — цитирует эксперта издание Газета.ру.

Специалист отметила, что при борьбе с такими болезнями, как остеохондроз, лордоз или кифоз, пациентам следует двигаться в воде с досочкой. Их ноги должны имитировать плавание кролем, а голову следует опускать в воду.

В том числе можно плыть на спине с разными методами движения верхних и нижних конечностей. Например, «ноги кроль», а руки вытянуты вдоль туловища или двигаются брассом.

Чтобы укрепить пресс и мышцы кора, можно плавать на боку, поместив за спину аквапалку. Ноги при этом, как уточняется, должны двигаться кролем.

Если человеку необходимо снизить вес, ему следует заняться бегом в воде с подъемом ног. Руки при этом должны выполнять движения брассом.

Такое упражнение ускорит обмен веществ, улучшит кровообращение и выведет из организма лишнюю воду. В том числе для похудения можно проплыть «от двух до восьми бассейнов за тренировку», подытожила Родионова.

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