«Разговаривать нечего»: в офисе Зеленского сделали громкое заявление в адрес России

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Там заявили, что Украина «достанет каждого» либо физически, либо юридически.

На Украине ненавидят Россию, заявил в своем Twitter-аккаунте советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Этим он прокомментировал выступление России на экстренном заседании ООН, где политика Украины в отношении Москвы была названа «риторикой ненависти».

«Да с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков», — написал Подоляк, обращаясь к россиянам.

Также он добавил, что Украина «достанет каждого» либо физически, либо юридически.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, восемь лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему следующие пять месяцев будут решающими для Украины.