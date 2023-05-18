Пропавшего сына гендиректора «Гемотеста» нашли во Владимирской области

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Сотрудники правоохранительных органов установили, что он находится в Гороховце.

Пропавшего сына основателя сети «Гемотест» нашли в съемной квартире под Владимиром. Информация об обнаружении мужчины появилась на официальном сайте МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности смогли установить местонахождение пропавшего. Он был найден живым в городе Гороховце, который располагается во Владимирской области.

Прежде, 12 мая, стало известно, что основатель «Гемотеста» Рудем Газиев заявил в полицию о похищении сына. Якобы 21-летний Аким отдыхал на праздниках в Петербурге. На связь юноша вышел в последний раз 9 мая, сообщив отцу, что едет из столичного аэропорта домой. Однако так и не доехал.

Ранее 5-tv.ru писал, что сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна похитили возле его дома. Ашота заставили сесть в машину. Похитителями оказались представители организации «Зов сыновей». При попытки сбежать от похитителей из движущейся машины он был сбит другим автомобилем и получил травму ноги.