Лукашенко: Россия еще год назад была готова на договор с Украиной

Лукашенко заявил, что Россия была готова на «невыгодный» договор с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Presidency Office

Почему как только Россия согласилась на мирные инициативы, проект был выброшен в корзину?

Россия в марте 2022 года после начала специальной военной операции (СВО) была согласна подписать абсолютно невыгодный для нее контракт по урегулированию конфликта на территории Украины. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Как заметил белорусский лидер, на сегодняшний день положения прошлогоднего контракта кажутся нелепыми, однако на тот момент Москва была готова на уступки.

«Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», — приводит его слова издание БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что проект договора до сих пор «лежит у него на столе». По его словам, Минск был инициатором мирного диалога. Москва и Киев за стол переговоров пытались сесть и в Турции, уточнил он. Однако проект почему-то оказался в мусорной корзине после согласия России со всеми его условиями.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко предупредил об угрозе глобальной безопасности из-за действий НАТО.