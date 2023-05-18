В Кремле пообещали ответить на недружественные действия Финляндии

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Дмитрий Песков заявил, что Москва в своей реакции не забудет про принцип взаимности.

Москва непременно ответит на «недружественную» ноту Финляндии. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

Финляндия адресовала российской стороне ноту после заморозки счетов финских диппредставительств в РФ. Также финские власти приняли решение ввести комиссию в размере пять тысяч евро на любые переводы по счетам российский ведомств.

Песков заметил, что не только Финляндия создает недружественную атмосферу. Это целостный подход целого ряда стран Запада, уточнил он.

«Недружественные действия мы не можем оставлять без ответа. На ноту отреагируем повторением того, что принцип взаимности будет превалировать в наших отношениях», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

В МИД Финляндии днем ранее, 17 мая, заявили, что банковские счета представительств на территории РФ были заблокированы. Официальный Хельсинки обеспокоился данным фактом и предупредил о начале расследования. Глава МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подтвердила введение ограничений и назвала их «зеркальным ответом».

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