Больше не тренд: доля евро сократилась до минимума в международных платежах

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А вот доля китайского юаня выросла. Что происходит с валютой?

Использование евро для международных платежей сократилось в апреле 2023 года до самого низкого уровня за три года. Об этом пишет Bloomberg.

«Число тех, кто использует доллар США, увеличилось, а доля китайского юаня выросла до самого высокого уровня за пять месяцев», — говорится в сообщении Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.

Ситуация на международной арене продолжает оставаться тяжелой и непрогнозируемой из-за экономического кризиса. По мнению многих аналитиков, доллар и евро сегодня — действительно, не самые надежные валюты. Финансовый эксперт Анастасия Иванова считает, что следует присмотреться к альтернативе — китайскому юаню. Ведь ни для кого не секрет, что КНР активно наращивает темпы развития своей экономики, сотрудничая с Россией во многих сферах.

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