Россия ответит на отмену Чехией решения об использовании недвижимости СССР

Захарова: Россия ответит на требование оплатить аренду земли под посольством в Чехии

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Прага потребует от Москвы перечислить средства за аренду в ближайшее время.

Россия ответит на требования Чехии заплатить за аренду земельных участков посольства РФ за предыдущие три года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире федерального телеканала.

«Конечно, конечно!» — сказала Захарова, отвечая на вопрос, намерена ли Москва отвечать на новое требование Праги.

Еще в 1970-х годах страны заключили соглашение о предоставлении СССР в бесплатное пользование земельных участков и недвижимости на территории Чехии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам посла России в Польше Сергея Андреева, если Варшава продолжит изымать российскую дипломатическую недвижимость, она может столкнуться с зеркальными мерами. При этом дипломат не исключил, что страна продолжит поставки вооружений и военной техники Киеву, пока для этого будет хватать ее возможностей.