Игра с огнем: что грозит Лерчек за нарушение запрета суда пользоваться телефоном

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Блогер выступала против этого ограничения, так как блог — единственный источник ее заработка. Неужели жажда денег оказалась сильнее страха перед возможным наказанием?

Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) могут взять под стражу за нарушение судебного запрета. Накануне знаменитость застукали с телефоном, в котором она активно набирала сообщения в мессенджере. Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, что нарушение избранной меры пресечения грозит более суровыми ограничениями.

«Если будет установлено, что избранная мера пресечения нарушается, следствие может выйти в суд с ходатайством об изменении этой меры пресечения на более суровую, вплоть до взятия под стражу», — отметил адвокат в беседе с 5-tv.ru.

Если следствие сочтет нужным подавать ходатайство, дальнейшую судьбу Лерчек будет решать суд. Следователи должны убедиться, что нарушения действительно были. Но с этим проблем может не быть: Лерчек попала в объективы камер журналистов. Блогер, сидя в ресторане, отправляла кому-то сообщения в мессенджере, что отчетливо видно на кадрах.

«Если это соответствующим образом зафиксировано, и следствие выйдет с ходатайством, то, скорее всего, суд удовлетворяет ходатайство», — подчеркнул Жорин.

Однако это нарушение не может расцениваться как отягчающее обстоятельство при рассмотрении дела. Адвокат пояснил, что нарушенная мера пресечения в ходе расследования уголовного дела не имеет никакого отношения к признанию вины или невиновности в основном преступлении. Так как сама мера пресечения направлена на то, чтобы исключить возможность обвиняемой влиять на ход следствия, оказывать давление на свидетелей и участников, а самое главное — продолжать заниматься незаконной деятельностью.

«Вина или невиновность будет устанавливаться отдельно, в ходе судебного разбирательства, по итогу расследования уголовного дела», — заявил эксперт.

Лерчек и ее супруга Артема заподозрили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. По версии следствия, блогеры несколько лет действовали по незаконной схеме: дробили весь свой доход на несколько счетов, оформленных на друзей и родственников. Известно, что Савеловский суд Москвы арестовал банковские счета Чекалиных на сумму более чем 311 миллионов рублей, а также запретил ей пользоваться смартфоном на время расследования уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из интернет-знаменитостей попал под проверку налоговой.