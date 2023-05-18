МИД Белоруссии заявил о готовности отозвать заявку на вступление в Совет Европы

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Взаимодействие двух сторон было почти заморожено.

Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза, который отметил, что организация давно стала послушным инструментов Вашингтона и Брюсселя.

«Эта структура однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не объединение нашего общего европейского дома», — заявил Глаз.

Также он добавил, что взаимодействие Белоруссии и Совета Европы, можно сказать, заморожено. Отмечается, что Белоруссия никогда и не стремилась вступить в эту организацию.

«Совет Европы не то объединение, в которое страна хотела попасть 30 лет назад, а рассмотрение поданной Белоруссией заявки было заморожено европейской стороной еще в 90-е годы», — заключил пресс-секретарь.

По его мнению, саммит в Рейкьявике и его итоговая декларация являются продолжением политики, направленной на дискриминацию и ущемление прав Белоруссии.

Прежде стало известно, что у Европейского союза (ЕС) нет возможности принять в свой состав Турцию и Украину одновременно в связи с экономическими трудностями.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Польша и Литва готовят операцию по захвату Белоруссии.