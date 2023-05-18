ЕС не обсуждает ограничения против атомного сектора РФ в рамках 11-го пакета санкций

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При этом новые меры могут затронуть порядка 100 компаний и физлиц из России.

Страны Евросоюза (ЕС) не обсуждают включение атомного сектора в 11-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом известно, что Евросоюз в рамках новых мер против России планирует добавить в санкционные списки более 100 компаний и физических лиц. Более того, могут быть введены спецразрешения для европейских компаний на финансовые операции, призванные помочь им уйти из РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению доцента кафедры политической экономии РУДН Максима Чиркова, экономическое давление на Россию доведет Евросоюз до рецессии (снижение темпов экономического роста, которое длится месяцами или даже годами — Прим. ред.).