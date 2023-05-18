«Пощечина Великому Сатане»: Иран смеется в лицо США и сотрудничает с Россией

Иран ведет честное сотрудничества с Россией на фоне напряжения в отношениях с США

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

Вашингтон пытается мешать Тегерану, но все безрезультатно.

Командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани предложил главнокомандующему ВМФ России Николаю Евменову сформировать общий комитет. Российскому коллеге понравилась такая идея, поэтому он заявил о готовности быстро подписать соответствующее двустороннее соглашение.

Как отмечает издание EADaily, военачальник позвал иранского коллегу в Санкт-Петербург на парад Военно-морского флота России, а два дня назад сообщалось о посещении Ирана заместителем председателя правительства РФ Александра Новака вместе с высокопоставленной делегацией.

В ходе визита Новака ожидало общение с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи и председателем Центробанка Исламской Республики Мохаммадом Фарзином. Также зампреда РФ пригласили на международную выставку «Нефть, газ и нефтехимия Ирана».

При этом Шахрам Ирани заявил о неудачной попытке США помешать военным кораблям Ирана пройти через Панамский канал. Несмотря на это, 86-я флотилия успешно пришвартовалась в оманском порту Салала.

По словам контр-адмирала, «мировое высокомерие» хотело прервать миссию. Для этого использовались различные угрозы и санкции. Однако к результату это не привело. Ирани назвал подобные действия «пощечиной Великому Сатане».

Миссия 86-й флотилии, также известной как 360-я флотилия, началась в октябре прошлого года. Ее главной задачей было патрулирование в дальних водах и защита коммерческих судоходных линий страны в морях. Уже 31 марта 86-я флотилия бросила якорь в водах Южной Африки, а 14 мая стало известно о ее прибытии в оманский порт Салала.

К слову, Москва и Тегеран подписали соглашение о создании в республике железнодорожного сообщения между городами Решт и Астара. Это ветка протяженностью 160 километров, которая является частью масштабного и грандиозного транспортного коридора, проведенного на территории нескольких государств. Он сможет соединить российские порты на Балтике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Таким образом время доставки грузов уменьшиться втрое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США опасаются ущерба от укрепления российско-иранского союза.