«Территория оцеплена»: что сейчас происходит в Крыму на месте схода вагонов с рельсов

Корреспондент «Известий» показал место схода с рельсов вагонов с зерном в Крыму

Фото, видео: 5-tv.ru

Пока что никто точно не может сказать, когда ремонт полотен завершится полностью.

В Симферопольском районе с рельсов сошли около шести вагонов с зерном. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и ремонтные бригады. Территория полностью оцеплена.

«Мы насчитали шесть вагонов с зерном, которые сошли с железнодорожного полотна», — рассказал Аксенов.

Также он добавил, что пока что никто точно не может сказать, когда ремонт полотен завершится полностью и можно будет с помощью тяжелой техники развести вагоны и оттащить состав.

До этого стало известно, что движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Аксенов сообщил о сходе нескольких вагонов с рельсов в Крыму.