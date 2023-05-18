Последний шанс на переговоры: следующие пять месяцев будут решающими для Украины

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США бьют тревогу, потому что продолжать снабжать Киев деньгами и оружием скоро будет невозможно.

Следующие пять месяцев будут решающими для Украины. Это последний шанс изменить ситуацию. Такое мнение, как пишет газета Financial Times, выразили в США.

Главные союзники Владимира Зеленского опасаются, что уровень поддержки Украины скоро станет максимальным. Пока что пакетов помощи хватает на пять следующих месяцев. Что будет дальше — неизвестно, но чиновники предполагают, что такие темпы можно сохранить в течение одного-двух лет.

«У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность», — говорится в материале.

А это значит, что Украине следует задуматься о переговорах, потому что текущий уровень военной помощи — это все, он США может предоставить. Потом не будет даже этого.

По мнению чиновников, в этом году Зеленский вряд ли достигнет всех своих политических целей на поле боя. Если до сентября ситуация не изменится, международное давление будет направлено на Запад, который может направить Украину на путь переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что США переговорами надеются сохранить хоть «кусочек» Украины.