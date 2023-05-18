«Превращаешься в Шрека»: Анна Седокова показала фото своей жуткой болезни

Анна Седокова пожаловалась на крапивницу и сравнила себя со Шреком

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость больше не может бороться с пятнами, припухлостями и страшными отеками.

Певица Анна Седокова призналась, что не знает, как справляться с неприятным недугом — ее тело покрылось красными пятнами, а кожа опухла и отекла.

Звезда мучается от зуда и появившихся комплексов после возникновения неприятных симптомов. Своими переживаниями она поделилась с поклонниками, опубликовав фото с последствиями крапивницы.

«И из красивой женщины ты превращаешься в Шрека. Я ненавижу эту болезнь и то, что она делает со мной. Ненавижу, какой слабой я становлюсь. Как опухает мое тело и лицо. Кажется, ты весишь 100 тонн. Я пробовала принять, понять, жить, лечить, медитировать, сдавать тысячи анализов, выслушивать мнения десятков докторов, работать с психосоматикой. <…> Но у меня ничего не получалось», — заявила Седокова.

У Анны Седоковой снова приступ крапивницы. Фото: Instagram* / annasedokova

При этом знаменитость сообщила и хорошие новости: в такой трудный момент ее поддерживает любимый муж баскетболист Янис Тимма. Супруг принес ей завтрак в постель, пока она лежала под полотенцем, нанеся на кожу охлаждающий крем.

«Странный человек, чем больше я болею, тем больше он меня любит», — резюмировала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Седокова познакомилась с мужем.

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