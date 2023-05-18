Аксенов сообщил о сходе нескольких вагонов с рельсов в Крыму

Аксенов: в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном, пострадавших нет

Фото: 5-tv.ru

На месте случившегося работают профильные ведомства.

В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

«Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства», — сообщил он.

Также он добавил, что движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

«Держу ситуацию на личном контроле», — заключил он.

По данным 5-tv.ru инцидент произошел в районе восьми часов утра возле станции Чистенькое.

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