Дети из российских поселков Шпицбергена участвуют в праздновании Дня Конституции Норвегии

Фото: Пресс-служба «Арктикуголь»

В этом году 16 детишек шахтеров компании «Арктикуголь» принимали участие в Параде.

Одна из неотъемлемых составляющих праздника 17 мая — детский парад (Barnetoget). Кстати, впервые он был проведен в 1870 году по инициативе писателя и общественного деятеля Бьернстьерне Бьернсона. Тогда в нем приняли участие 1200 мальчиков. А девочки на парадах появились с 1889 года.

Несмотря на все международные перипетии на Шпицбергене между обеими сторонами конструктивные отношения. В этом году 16 детишек шахтеров компании «Арктикуголь» принимали участие в Параде, пели на английском, а руководитель школы был приглашен на обед в резиденцию Губернатора Шпицбергена.

«Мы трудимся на Шпицбергене и поддерживаем конструктивные отношения с норвежской стороной. Нам показалось крайне важным поддержать эту добрую традицию участия российских детей в этом празднике. Безусловно, с одобрения родителей в сопровождении директора и учителей школы они поехали на Парад, а мы, со своей стороны, оказали максимальное содействие. Знаю, что все остались довольны», — сказал генеральный директор «Арктикуголь» Ильдар Неверов.

Дети из российских поселков Шпицбергена участвуют в праздновании Дня Конституции. Фото: Пресс-служба «Арктикуголь»

Такая встреча — логичное продолжение визита норвежских детей в составе хора Церкви Шпицбергена, который состоялся на православное Рождество в начале этого года и прошел очень трогательно и тепло в Баренцбурге. В предыдущие четыре года таких визитов по разным причинам не было.