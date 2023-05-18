В Биробиджане арестовали россиянина по подозрению в сборе информации для СБУ

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Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Биробиджане арестовали местного жителя по подозрению в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что один из представителей СБУ привлек биробиджанца к сотрудничеству за деньги. По итогу подозреваемый выполнял задания по сбору сведений о деятельности армии России в зоне специальной военной операции (СВО). Более того, он искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре. Полученную информацию он переправлял в СБУ.

Против россиянина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

До этого в ФСБ России сообщили о пресечении деятельности украинки, которая осуществляла сбор информации о российской армии. Удалось установить, что девушка действовала под руководством иностранных спецслужб.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о Вооруженных силах РФ.