Валерия Ланская рассказала о полученном сообщении от Костомарова: «Буду работать»

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Когда организм знаменитого спортсмена восстановиться, ему сделают протезы. Что его ждет после этого?

Фигурист Роман Костомаров продолжает реабилитацию для возвращения к привычной жизни. Все это время пока спортсмен боролся за жизнь, его всячески поддерживали поклонники, родные и близкие друзья. Среди них и актриса Валерия Ланская. По ее словам, она одна из первых получила сообщение от ледового танцора, когда он немного оправился.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», — рассказала Ланская в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой в одной из программ на федеральном канале.

Роман Костомаров попал в больницу в январе 2023 года. Сначала врачи диагностировали ему пневмонию, однако заболевание дало серьезные осложнения, начался сепсис. В итоге развилась гангрена, поэтому медикам пришлось ампутировать пораженные конечности.

Новость о болезни артиста стала серьезным потрясением для всех поклонников. Люди молились за спортсмена, оставляли добрые комментарии в соцсетях и желали ему скорейшего выздоровления. Сегодня спортсмен продолжает восстановление, ему предстоит долгая реабилитация.

Для артиста уже подбираются специальные центры в России, где можно установить протезы. Однако протезирование возможно только тогда, когда организм знаменитого пациента полностью придет в норму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто финансово помогает семье Романа Костомарова.