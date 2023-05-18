Пресс-секретарь Белого дома прервала брифинг после вопроса о Трампе и России

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Журналисты сообщают, что представитель Джо Байдена — Карин Жан-Пьер — переложила ответственность на Минюст и буквально сбежала с трибуны.

Поведение официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге стало предметом бурного обсуждения в западной прессе. Ее обвинили в бегстве от вопросов и высмеяли за спешное удаление из зала. А растерялась пресс-секретарь после вопроса об успехах расследования «связей» президента РФ Владимира Путина и экс-главы США на выборах 2016 года, сообщает Daily Mail.

На днях был раскрыт доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма. Автор подчеркнул, что за все эти годы Вашингтон так и не доказал свою теорию сговора Трампа с русскими. По словам эксперта, ни правоохранители, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо доказательствами нежелательного для Штатов сотрудничества. Дарэм позже заявил, что ФБР вообще не стоило начинать расследование, так как получилось, мягко говоря, не очень хорошо. Ведомство, считает автор, использовало «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» и не продвинулось в поиске ответа.

Так, на брифинге с Жан-Пьер один из журналистов поднял эту неудобную тему и заставил пресс-секретаря своим вопросом буквально сбежать — лишь бы не комментировать. Та успела лишь снять с себя ответственность, переложив ее на Минюст США. Однако журналист был весьма настойчив и не отпускал Пьер-Мари без объяснений.

По его мнению, Белый дом Минюст и ФБР должны работать независимо, но по результатам расследования выяснилось, что ситуация точно противоположная. Он также спросил, согласен ли Байден с позицией спецпрокурора о необходимости «кардинальных изменений в работе ФБР. В этот момент пресс-секретарь президента закрыла свой блокнот, повторила мантру про Минюст, и убежала прочь.

«Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Как вы только что заявили в своем вопросе, мы верим в независимое министерство юстиции. Это то, что сказал президент, когда он баллотировался, и это то, что президент говорил последние два года», — сказала она, после чего покинула трибуну» —сказала она.

Ряд статей написал о поведении Жан-Пьер, критика пользователей была резкой и возмущенной.

Как ранее писал 5-tv.ru, Байден оговорился и назвал своего заместителя хозяином Белого дома.