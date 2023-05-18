В Колумбии нашли чудом выживших спустя 16 дней после авиакатастрофы детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Brazilian Air Force; 5-tv.ru

Самолет потерпел крушение в начале мая. Все это время несовершеннолетние находились одни посреди джунглей.

Случай, который называют настоящим чудом, обсуждают сейчас по всей Латинской Америке. В лесах Колумбии спустя больше двух недель нашли выживших после авиакатастрофы детей.

16 дней они выживали в джунглях, среди диких животных. Четверо подростков решили остаться рядом с местом крушения самолета. И, судя по всему, как раз это их спасло. На разбившемся борту еще оставались запасы воды и еды. Иначе шансы были бы минимальны. Авиалайнер разбился еще 1 мая. Всего на борту находились семь человек, в том числе мать этих самых детей. Все взрослые погибли.