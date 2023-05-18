Забрали 677 тысяч и скрылись: как работают «менялы» валюты в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Эксперты напоминают, что подобные сделки являются незаконными.

Часто, чтобы самому купить запчасти в странах ближнего зарубежья, автовладельцы обменивают рубли на доллары или евро, а чтобы при этом еще и сэкономить, обращаются к таинственным «менялам» из Telegram-каналов.

Что бывает при таких сделках, догадаться не сложно. В лучшем случае — обмен срывается, что и произошло у нашего корреспондента Александра Тарасенко. Он же расскажет, что случается при худшем развитии событий.

С «менялой» по имени Руслан мы договорились о встрече в анонимном Telegram-канале. Место незнакомец выбрал сам — довольно людный уголок в Таврическом саду.

На встречу с покупателями Руслан опоздал на десять минут. Вот он — в черной толстовке с капюшоном. Руку пожимать не стал, сразу переходит к делу.

Перед встречей обговорили условия — три тысячи долларов мы покупаем у Руслана по курсу 89. Узнав об отсутствии наличных, тот отказывается проводить сделку.

Затем, когда корреспондент признался, что он журналист, Руслан удалился быстрой походкой. Видимо, понимает, что совершает нечто противозаконное.

То, что молодой человек убежал, — неудивительно. В России законно обменивать валюту могут только лицензированные компании — это банки или брокеры.

«Частные лица не вправе заниматься валютными операциями — это уже предпринимательская деятельность, за которую нужно платить налоги. Если вы увидели призыв от какого-то физического лица — „приходите, я обменяю любую сумму“, это должно заставить вас задуматься», — объясняет финансовый юрист Алена Теплова.

Мы зашли в Telegram и наткнулись на десятки групп — их участники обещают купить или продать валюту по выгодному курсу. Отвечать на такие объявления опасно — вы рискуете своими деньгами и здоровьем.

Именно в одном из таких Telegram-каналов директор магазина электроники познакомился с аферистами. Те обещали ему валюту, но во время передачи денег просто забрали 677 тысяч рублей.

Побег троих лже-валютчиков попал на камеры наблюдения. После этого, по данным полиции, они скрылись в другом городе.

Вот и получается — покупать валюту с рук себе дороже. Слишком много рисков: продадут фальшивые купюры, обсчитают или просто изобьют и ограбят, а потом ищи ветра в поле. Не стоит забывать и о проблемах с законом — если сделка вскроется, покупателя, как и продавца, могут оштрафовать на всю ее сумму.