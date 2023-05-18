Густой смог накрыл Тюмень из-за природных пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Местные жители стараются меньше выходить на улицу.

Новая волна природных пожаров накрывает Сибирь. От едкого смога сейчас задыхаются жители Тюмени. Густая пелена дыма стоит во всех районах города. По некоторым данным, концентрация вредных веществ в воздухе превышена в четыре раза.

Плотная завеса, которой сейчас окутан регион, пришла из пригорода. Там полыхают 100 гектаров леса и полей. Спастись от дыма практически невозможно. Остается только плотно закрывать окна в домах. Многие просто стараются меньше выходить на улицу. И не исключено, что ситуация усугубится: в Тюмени сейчас тепло, без дождей и абсолютно безветренная погода.