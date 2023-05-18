Мария Кравченко ответила на критику ее откровенных фото: «Хочу и выкладываю!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса попросила хейтеров оставить ее в покое.

Звезда Comedy Woman прошла большой путь к стройности. Собственные усилия помогли ей преобразиться и достичь желаемой фигуры. Но ее желание поделиться результатами работы над телом было воспринято неоднозначно.

Актриса Мария Кравченко прокомментировала реакцию подписчиков на ее откровенные публикации последних дней. Как пишет издание Газета.ру, пользователи Сети не оценили новую эротическую фотосессию артистки. Снимки в нижнем белье на кожаном диване впечатлили не всех, а некоторых даже деморализовали. И защитники женской целомудренности атаковали артистку.

Кравченко честно заявила, что не понимает столь резкой критики со стороны посторонних людей. В последнее время она много трудилась, чтобы стать более стройной, стильной, ухоженной и уверенной в себе. А в ответ получила лишь просьбы одеться, причем не все из них были вежливыми. К хейтерам актриса обратилась в их тоне.

Юмористка уверена, что по большей части из зависти люди говорят гадости о других. Поэтому всех «дядек с узорчатых диванов» и «теток с цветочками на аватарках» она попросила воздержаться от просмотра ее страниц в соцсетях. Пора, говорит, зажить своей жизнью и оставить в покое знаменитостей. А что не нравится — просто не смотреть. В том числе ее блог.

«Восстановилась. Похудела. Привела себя в прекрасную форму, которой очень довольна. Столько красивых синонимов, чтобы коротко сказать о том, как каждый день я ******** (вкалываю), чтобы улучшать себя. Поэтому хочу и выкладываю! Для себя любимой», — заявила Кравченко.

В прошлом году Кравченко сменила имидж — отрезала длинные волосы, а теперь и вовсе стала блондинкой. Актриса много работает, воспитывает дочь и, как все, порой болеет. Она дважды перенесла коронавирус, и последствия оказались незавидными. Волосы страшно выпадали, поэтому и пришлось сменить стрижку на совсем короткую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Кравченко внезапно упала в обморок на съемках шоу.