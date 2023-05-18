Москвич ударил ножом сотрудника ФСИН и сбежал из-под домашнего ареста, но ненадолго

Фото: Telegram / pravomos

За несколько дней до этого молодой человек совершил подобное преступление.

В Москве 18-летний парень, находившийся под домашним арестом, нанес ножевое ранение сотруднику ФСИН, а после скрылся с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне вечером на Кленовом бульваре. Инспектор пришел проверить молодого человека по месту его жительства, исполняет ли тот меру пресечения. Тогда москвич напал на правоохранителя с ножом и сбежал, правда ненадолго. Спустя несколько часов он был задержан. Сотрудник ФСИН же был госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

Подозреваемый в посягательстве на жизнь правоохранителя задержан. Фото: Telegram / pravomos

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в прокуратуре Москвы.

Почему 18-летний парень оказался под домашним арестом? За то же самое. Несколько дней назад, 14 мая, он в ходе разгоревшегося с собеседником конфликта нанес ему ножевое ранение, причинив тяжкий вред здоровью.

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