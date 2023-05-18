Достаем зонты: в Петербурге ожидаются похолодание и дожди

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Приготовиться принять эстафету следует и москвичам. К выходным в столице ожидается такая же погода.

Санкт-Петербург ждет полная смена погодных декораций. И всем, кто привык к почти летней температуре, придется одеться потеплее и вспомнить о зонтах.

Резкое похолодание придет уже этой ночью вместе с дождем. На город обрушится сильный ветер, а столбики термометров будут опускаться до плюс пяти градусов. Днем тоже будет свежо — до плюс 15. Ближе к выходным холодный фронт уйдет в Москву.