Неуязвимый «Искандер»: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российское вооружение за время проведения спецоперации не единожды зарекомендовало себя как грозное и эффективное.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч». Бойцы нанесли огневой удар по позициям ВСУ. Цель была поражена на дистанции более 20 километров — легко бронированная техника и личный состав противника.

На следующих кадрах уже показана боевая работа расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Это вооружение хоть и находится за многие километры от линии фронта, но украинские боевики постоянно чувствуют исходящую от него угрозу. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство. Комплексы способны уничтожить не только командные пункты, скопления живой силы и бронетехнику ВСУ, но даже их подземные, укрытые бетоном, сооружения.