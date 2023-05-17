В Тульской области появится уникальный дом для пожилых людей

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В новом учреждении предусмотрят максимальный спектр услуг: от медицинских до косметологических.

Уникальный дом для пожилых сейчас достраивают в Тульской области. Он должен перевернуть представление о подобных организациях. Там сделают все, чтобы людям, нуждающимся в постоянном уходе, жилось как у себя дома. Масштабы проекта оценила корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Подобных домов для пожилых в Туле еще не строили. Это целый жилой квартал, который поместился в одно здание.

«Это у нас медицинский блок», — показывает заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Здесь можно будет за день обойти всех врачей, заняться лечебной физкультурой и даже посетить комнату психологической разгрузки. И даже сделать маникюр в салоне красоты. Дом для пожилых людей «Забота» в тульской деревне Красивка станет самым большим во всем Центральном федеральном округе.

«Он отвечает всем современным требованиям, как по оказанию помощи, так и по подходу, который предназначен для оказания полного спектра услуг гражданам нашим, нуждающимся в постоянном уходе и поддержка их автономности, самореализации здоровья и качества жизни, а также для оказания высокотехнологичной медицинской и реабилитационной помощи», — говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В 2018 году, когда задумывали проект, организаторы поехали перенимать опыт Израиля и Германии. Так под Тулой появились самые передовые методы ухода за пожилыми. Для развития мелкой моторики, которая не дает стареть, — шитье и лепка из глины. Чтобы старики не чувствовали себя одинокими, — актовый зал, где можно смотреть кино всей компанией.

«Так выглядит жилая зона. В блоке — туалет, ванна (обязательно с поручнями), чтобы пожилым было удобно купаться. Комната рассчитана на четырех человек. И у каждой кровати — кнопка вызова медперсонала», — показывает Анна Воропай.

Такие подходы к уходу и реабилитации будут тиражироваться по всей стране. Тульский дом для пожилых рассчитан на 240 проживающих. Из них 30% (72 человека) — лежачих пациентов; 12% (28 человек) — колясочников.

«Для них предусмотрены проемы, необходимые для проезда на колясках, и уклоны, которые позволяют перемещаться по зданию», — говорит министр строительства Тульской области Кира Игнатчик.

Персонала будет едва ли не больше, чем пациентов. Сиделки, специалисты по реабилитационной работе, психологи, культорганизаторы. «Забота» — это еще и рабочие места для жителей соседних городов и поселков.

«Здесь вот очень внимательно при формировании кадрового потенциала — от начала до конца — надо посмотреть, чтобы были люди, которые достойны здесь работать. Потому что работа непростая, работа сложная, работа необходимая», — отмечает Дюмин.

Готовность объекта — 75%. Снаружи заливают площадку и делают дорожки, внутри еще идет отделка помещений. В этой лаборатории осталось только завести оборудование, расставить мебель и подключить сантехнику.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость объекта — 2 миллиарда рублей. Сдать объект планируют по плану — в октябре 2023 года. Первых постояльцев он примет уже в следующем году.