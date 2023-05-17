Финляндия ввела комиссию в пять тысяч евро для расчетов посольства России

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Российские дипломаты предупредили МИД Финляндии о принятии ответных мер.

Для посольства России в Финляндии ввели комиссию в пять тысяч евро на зачисление денег на счет. Это означает, что при попытке зачислить любую сумму на счет российского представительства сверху будет взиматься данная сумма. Об этом издание РБК сообщило со ссылкой на российскую дипмиссию.

В представительстве РФ в Хельсинки также уточнили, что кроме «запретительной комиссии» был введен длительный процесс рассмотрения денежных операций. Сейчас у ведомства не осталось в стране банков кроме Nordea, где возможно были бы обслуживаться. Российское представительство попало в подобную ситуацию еще осенью 2022 года, отметил источник.

Дипломаты в очередной раз подчеркнули, что подобные действия со стороны МИД Финляндии провоцируют российскую строну на принятие ответных мер. На сегодняшний день официальный Хельсинки отрезан от российского банка ВТБ и не может осуществлять в нем платежи для обеспечения своей деятельности на территории РФ.

В этот же день, 17 мая, в Хельсинки заявили о заморозке Россией счетов представительств Финляндии. МИД Финляндии обеспокоился данным фактом и инициировал расследование. Помимо диппредставительства страны в Москве, финская сторона имеет Генконсульство в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство РФ прокомментировало введение ограничений против дипмиссий Финляндии.