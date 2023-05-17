В МЧС подтвердили падение легкомоторного самолета в Коми

Фото: 5-tv.ru

По данным ведомства, в результате случившегося борт загорелся.

В МЧС России подтвердили падение легкомоторного самолета Piper PA-28 Cherokee при взлете с аэропорта села Усть-Кулом. Сообщение о ЧП поступило в ведомство в 17:35.

«(Самолет. — Прим. ред.) Задел высоковольтные провода и совершил падение на землю, вследствие чего загорелся», — уточнили в МЧС.

В 17:45 пожар был ликвидирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту было два человека, они живы, их осматривают медики. Травмы получил только пилот.