Не смогут платить: Байден назвал катастрофой превышение потолка госдолга США

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Американский лидер заверил, что попытается договориться о повышении потолка государственного долга.

Американский президент Джо Байден назвал катастрофой возможный дефолт из-за превышения госдолга США. По его словам, страна гипотетически не сможет даже оплатить свои счета. Своими переживаниями Байден поделился во время выступления с речью «о предотвращении первого в истории государственного дефолта». Запись опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

Байден поспешил успокоить население. По его словам, он ведет переговоры с республиканцами, чтобы те допустили повышение потолка госдолга. Он отметил, что эта мера сейчас необходима для предотвращения дефолта. Четкого решения о дальнейших мерах пока принято не было, но диалог будет продолжаться, подчеркнул он.

Президент США также заметил, что в Конгрессе прекрасно понимают риски ситуации. Лидеры американского ведомства оценивают последствия как катастрофические.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден срочно вернулся в США на фоне возможного дефолта.