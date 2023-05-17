Как попугай: стилист раскритиковала образ Виктории Бони на Каннском фестивале

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Terenghi

Стиль звезды выделялся среди всех присутствующих. Но в какую сторону?

Телеведущая Виктория Боня вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье от ливанского бренда. О том, насколько удачным вышел образ, рассказала стилист Виктория Хандус.

«К самому платью претензий нет. Эффектное, красивое и вполне подходит характеру и внешности Виктории Бони. Кажется, будто на это зеленое платье ее вдохновили кактусы, с которыми она так любит проводить всевозможные обряды», — сказала эксперт изданию dni.ru.

При этом Хандус отметила, что Боня, несмотря на это, нелепо выглядела на фоне других знаменитостей. Так, голливудские артисты оделись элегантно для столь светского мероприятия.

На них, в том числе, были царственные, но сдержанные наряды. А вот Боня рядом с ними в своем «костюме попугайчика» выглядела смешно, резюмировала Хандус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня регулярно принимает участие в торжественном открытии Каннского фестиваля, но 76-ю церемонию она пропустила из-за желания поспать.