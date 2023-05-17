«Неоднократно предупреждали»: посольство РФ о введении ограничений против дипмиссий Финляндии
Посольство РФ: ограничения банковского обслуживания финских диппредставительств является ответной мерой
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
В России просто вынуждены принять ответные меры.
Оказалось, что ограничение банковского обслуживания финских диппредставительств в России стало ответной мерой на действия Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ.
По последней информации, речь идет о практических мерах по приведению банковского обслуживания финских диппредставительств в России в соответствии с положением.
«Мы неоднократно предупреждали МИД Финляндии, что если подобная практика продолжится, мы будем вынуждены принять ответные меры», — говорится в сообщении.
С осени прошлого года посольство России может пользоваться услугами только одного банка — «Нордеа», но при этом перевод любых средств на счет дипмиссии сопровождается длительным рассмотрением разрешения, за которое взимается «фактически запретительная» комиссия в пять тысяч евро.
На территории России находится не только диппредставительство Финляндии в Москве. В северной столице также располагается Генконсульство Финляндии.
Кстати, до этого Хельсинки наложили арест на землю и здание Российского центра науки и культуры. Однако вскоре он был снят.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Хельсинки заявили о заморозке Россией счетов представительств Финляндии.