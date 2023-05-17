Эти 162 километра поменяют очень многое: как железная дорога объединила Россию и Иран

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Владимир Путин и Ибрахим Раиси подписали соглашение о строительстве железной дороги в Иране.

Север и юг станут значительно ближе. Россия и Иран сегодня подписали соглашение о создании в республике железной дороги между городами Решт и Астара. Ветка длиною в 160 километров — часть масштабного транспортного коридора. Он пройдет по территории нескольких стран и соединит, к примеру российские порты на Балтике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Тем самым грузы будут доезжать примерно в три раза быстрее, чем сейчас. О глобальном проекте — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Уважаемый российский президент, я должен выразить свою радость!» — сказал иранский лидер.

Это неожиданное подписание — радость, прежде всего, для России, Ирана и стран, которые сотрудничают с нами, несмотря на жесточайшее давление Запада. Путин и Раиси приняли участие в подписании соглашения о строительстве и транзите товаров по иранскому участку Решт — Астара, который станет частью транспортного коридора «Север-Юг».

«Между иранскими Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 километра. Казалось бы, это небольшой участок, но ее ввод в строй позволит наладить прямое, беспрерывное (по-другому еще специалисты еще говорят бесшовное) железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута «Север-Юг», — заявил президент РФ.

Эти 162 километра поменяют очень многое. Важный участок большого пути, которого не хватало, чтобы замкнуть сообщение по территории России, Азербайджана, Ирана. Он сделает одним логистическим целым Балтийское море, Персидский залив и Индийский океан. Весь объект обойдется более чем в полтора миллиарда евро, большая часть пойдет на строительство железнодорожного пути. Но в этом проекте не только железная дорога.

«Благодаря железной воле двух лидеров нам удалось достичь этой договоренности. Запад не хочет, чтобы по иранской территории шел транзит. Но это самый экономически выгодный путь для перемещения товаров», — сказал президент Ирана.

Торжественное подписание — результат долгой работы, часть которой была, конечно, не видна. Например, переговоры шли в том числе и во время визита Владимира Путина в Иран в июле 2022 года, и во время работы российско-азербайджано-иранской рабочей группы высокого уровня в сентябре 2022 года в Баку.

Транспортный коридор «Север-Юг» должен серьезно изменить не только логистику, но и экономику континента. 7200 километров для перевозки пассажиров и грузов — без барьеров, задержек, узких мест.

«Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около десяти суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток», — отметил Путин.

В три-четыре раза быстрее, чем другими маршрутами. То есть намного дешевле и конкурентоспособней. Захотят ли западные компании перевозить грузы по такому пути? Конечно. Но вопрос: разрешат ли им политики?

«Сейчас говорят, что Россия отвернулась от Запада. Никто ни от кого не отворачивался. Вернее, Запад сам отвернулся лично, наступив на горло своим интересам. Когда „просел“ объем отношений с западными странами, объективно доля нашей восточной политики возросла. Тем более, независимо от пропорций, абсолютные объемы отношений с Китаем достигают рекордных цифр», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Откроется огромный рынок, изменятся глобальные логистические маршруты, а все потому, что появится крупнейший инфраструктурный проект.

«И это только начало. Мы договорились о том, что у нас общий объем грузооборота после реализации этого проекта только железной дорогой составит не менее 15 миллионов тонн в год, при этом это касается только транзитного груза. В дальнейшем мы будем расширять соответствующие мощности — этот проект может стать альтернативой Суэцкому каналу», — заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Соглашение — фундамент для дальнейших проектов. Предстоит еще проработать технико-экономические обоснования, подготовить земельные участки, план-график, исполнительный контракт и проработать многие детали. Каждая из которых постепенно приближает Евразию к новой экономической модели.