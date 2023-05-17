«Обсуждаем по третьему кругу»: Путин провел совещание по лесным пожарам в РФ

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Еще одна большая тема — развитие Северного морского пути.

Отдельно и подробно на теме пожаров президент России Владимир Путин остановился 17 мая на совещании с правительством. Чем был недоволен — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Пожароопасный сезон начался раньше, чем обычно, как правило, это происходит в июне, а теперь — в конце апреля. Больше всего очагов — в Курганской, Тюменской и Свердловской областях. Масштаб — такой, что необходимо вмешательства президента. Владимир Путин требует найти баланс между экологией и безопасностью россиян.

«Мы многократно к этому возвращаемся и некоторые вещи уже обсуждаем по второму, третьему кругу. Нужно подготовить обязательно проект поручений и вернуться к некоторым вопросам. Имеется в виду ширина рубок и так далее. Я понимаю, здесь всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов и необходимостью обеспечить их рациональное использование с одной стороны и с другой стороны обеспечить безопасность. Все это ясно, но надо исходить из тех реалий, с которыми мы сталкиваемся и которые диктуют нам необходимость принятия соответствующих решений», — сказал глава государства.

Потому что уже сейчас — положение непростое. А лето — главный поставщик пожаров — еще даже не наступило.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в Свердловской, Курганской и Тюменской областях сгорели более шести тысяч строений, включая более 800 жилых домов. При этом 12 человек погибли при пожарах в Свердловской области, еще 19 пострадали.

Обстановка с природными пожарами в России остается сложной, прогноз ее развития — неблагоприятный. Президент поручил обеспечить жильем всех погорельцев — причем обязательно до наступления холодов.

Климат — меняется. Только сегодня специалисты из Всемирной метеорологиченской организации заявили: ближайшие пять лет станут самыми жаркими в истории наблюдений, но в этой истории — не только минусы.

«Хорошо это или плохо, но это происходит, Северный морской путь открывается, у нас уже запущены регулярные рейсы атомного контейнеровоза Севморпуть, значит, у нас введен в эксплуатацию второй атомный ледокол Урал. Есть соответствующие планы развития Северного морского пути, в том числе и с нашими иностранными партнерами, которые, как я уже говорил, многократно хотят развивать отношения с Россией и проявляют интерес в данном случае к этому виду дейтельности в работе по Северному морскому пути», — отметил Путин.

Потому что выгода — очевидна. Длина Северного морского пути — 5600 километров. Благодаря ему дорога морем из Владивостока в Петербург — 14 тысяч километров. Через Суэцкий канал — в 1,5 раза больше. Грузоперевозки уже сейчас выше, чем через территорию Египта.

Особый интерес к Севморпути — у Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии. Стран БРИКС. Оператор Северного морского пути — Росатом. В его ведении единственный в мире ледокольный флот без которого в Арктике — просто никуда.

«Сейчас мы совместно с российскими компаниями прорабатываем вопрос перенаправления российской нефти из портов Балтики на СМП как на самый безопасный и привлекательный маршрут благодаря Северному морскому пути возникла возможность переброски очень многих транспортных морских активностей с запада на восток. Динамичное развитие Северного морского пути остро ставит вопрос арктического судостроения», — сказал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Если точнее, сейчас на Севморпути работают 30 судов, а 33 строятся. А всего нужно будет около ста кораблей. И дополнительно — четыре плавучих атомных станции.

В мире такого нет вообще, чтобы это все работало и строилось — требуются тысячи высококлассных специалистов. А это — рабочие места на десятилетия вперед. И гарантия — Арктика обязательно будет жить.

«Развитие Северного морского пути это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры, хотя и текущая конъюнктура дает нам основания рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться», — подчеркнул Путин.

Текщая конъюнктура — это хорошие показатели — вопреки мрачным прогнозам западных политиков, обещавших разорвать нашу экономику в клочья. Цифры роста — такие, что даже министр промышленности не сразу решился их озвучить.

Сфера электроники, по оценкам главы государства, растет большими темпами. И что важно — темпы инфляции замедлились: чуть больше двух процентов. Для сравнения: в Еврозоне показатель в 2,5 раза выше.