Военкор «Известий» разоблачила фейки ВСУ об островах под Херсоном

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Украинские диверсанты не оставляют попыток захватить острова на реке. Однако все эти попытки пресекаются российскими бойцами.

Съемочной группе «Известий» удалось снять кадры, прямо доказывающие, что украинские боевики не захватывали острова на Днепре. Это не больше, чем информационный вброс. Основавшись там, они бы основали мощный плацдарм для захвата левого берега. Поэтому наши военные контролируют этот участок особо внимательно. На месте убедилась военкор «Известий» Натали Графчикова.