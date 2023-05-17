Госдума одобрила расширение поддержки российских виноделов и виноградарей

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Предполагается, что с 1 марта 2024 года в обязательном порядке на этикетку винодельческой продукции будет наноситься информация и о производителе.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит расширить государственную поддержку в отношении российских отечественных виноградарей и виноделов. Также проект четко обозначил полномочия Минсельхоза РФ по регулированию производства винодельческой продукции. Документ был разработан депутатом нижней палаты Константином Бахаревым в сотрудничестве с коллегой Сергеем Алтуховым.

Проект внес понятие «закладка виноградных насаждений». Теперь от российского правительства права на сбор информации о виноградных насаждений и ведение их паспорта передаются Минсельхозу.

Уточняется, что ведомство будет устанавливать необходимость использования дополнительных технологических средств и приемов, которые разрешены при изготовлении продукции. Также министерство самолично будет устанавливать эти правила.

При помощи спутников ГЛОНАСС будет возможно создать графическую схему, которая будет использоваться для определения местонахождения того или иного виноградного насаждения. Виноделы будут обязаны создавать паспорт каждого насаждения на бумажном носителе для себя, а его электронную версию направлять соответствующим ведомствам. Ежегодно Минсельхоз будет осуществлять проведение инвентаризации виноградных насаждений.

Субъектам, на которые приходится основная доля виноградников, будет оказана финансовая поддержка для компенсации расходов и создания новых виноградников.

«На этой неделе произошло знаковое для отрасли событие — Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала производителям первые федеральные специальные марки „Вино России“. Это своего рода знак качества, которое на 100% гарантирует покупателям, что это вино сделано из российского винограда с соблюдением всех технологических регламентов», — прокомментировал Константин Бахарев.

Законопроект также предусматривает введение закрытого перечня видов продукции из винограда, которая производится на территории России. В этой связи проект уточнит понятие «ординарные вина». Согласно тексу документа, это крепленные вина, которые поступили на розлив и оформление без выдержки через 90 дней после окончания брожения. Понятие будет регулировать импорт подобных напитков из иностранных государств, сроки сбора винограда в которых отличаются из-за географических соображений.

Ожидается, что уже в марте 2024 года на бутылках будет представлена вся подробная информация о продукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД выступили против эксперимента Госдумы по продаже алкоголя в интернете.