Роспотребнадзор признал незаконной продажу кофе с грудным молоком в Перми

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Элемент не является пищевым продуктом, поэтому продавать его под видом добавки в напиток — нельзя.

Продажа грудного молока в одном из кофе в Перми является незаконной. Такой вердикт вынесло управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. После новостей о необычной добавке в бодрящем напитке по факту инцидента началась проверка.

«Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов. Реализация его под видом пищевых продуктов запрещена», — приводит слова пресс-службы надзорного органа издание URA.RU.

Ранее в сети завирусилась реклама кофейни из Перми. Заведение предлагало клиентам кофе с порцией грудного молока от молодых мам. Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников заинтересовался необычным ходом и решил обратиться в Роспотребнадзор для запроса на проверку общественного места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге набирают популярность рестораны с ивентами и квартирниками.