Типичный турецкий мужчина: почему кандидаты Эрдоган и Кылычдароглу так похожи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tunahan Turhan; Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Последние 30 лет люди настолько искушены в разных предвыборных технологиях, что обмануть их теперь сложно, люди все эти вещи сразу считывают.

В Турции продолжается предвыборная гонка между действующим президентом государства Реджепом Эрдоганом и его основным соперником от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Пока политики стараются вырваться вперед, пользователи сети и журналисты начинают замечать поразительное внешнее сходство между двумя кандидатами. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Дмитрий Гусев рассказал в комментарии 5-tv.ru, может ли это быть специально подобранный имидж, чтобы обмануть избирателей. А может, это и разновидность психологической техники нейролингвистического программирования (НЛП)?

Эксперт отметил, что влияние разных манипуляционных технологий и НЛП на сознание людей сейчас слишком преувеличено. На самом деле их доля и роль в любой избирательной компании может составлять всего 1-2%.

Гусев также отмечает, что, если на выборы идет один основной кандидат и к нему прилагается еще десять людей, которые также носят усы, напоминают его внешне и имеют похожую фамилию, то это двойники. А если в финал президентской компании выходит всего два человека, то ни о каких двойниках и речи быть не может. Это может быть связанно с совершенно другим фактом.

Кроме того, за после 30 лет обычные люди стали настолько искушены в разных предвыборных технологиях, что избирателей сейчас очень сложно обмануть, они все эти уловки быстро считывают.

По мнению депутата, Эрдоган и Кылычдароглу представляют своих избирателей, поэтому их типажи внешности соответствуют тем ожиданиям, которые есть у граждан Турции. Это значит, что «идеальный кандидат» для них — это мужчина зрелых лет с усами, типичный турецкий мужчина.

«Они (кандидаты — прим. редакции) рассчитывают на это, они хотят выглядеть не как исключительные личности, а как обычный турецкий человек. Это значит, что у турков именно такое представление о том, кто должен представлять их интересы. Только поэтому Эрдоган и Кылычдароглу могут иметь какие-то общие внешне схожие черты», — подчеркивает Гусев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Эрдогана пытаются сменить.