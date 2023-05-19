«Анна Плетнева долго меня уговаривала»: Романоф о создании группы «Винтаж»

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Композитор известен своими хитами «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя».

Анна Плетнева уговаривала Алексея Романоф создать группу «Винтаж». Об этом рассказал певец и композитор автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По признанию Романоф, в момент, когда он вернулся в качестве солиста в группу «Амега» и хотел продолжить там свою музыкальную деятельность, к нему обратилась Анна Плетнева с просьбой написать ей песню.

«И потом она решила, что мы должны быть вместе с ней, что мы должны с ней создать коллектив. И она долго и достаточно упорно уговаривала», — делится композитор.

Романоф не устоял перед чарами жгучей брюнетки и согласился на создание группы «Винтаж».

«И я второй раз ушел из коллектива „Амега“. Это к тому, что не надо возвращаться к старому, нужно делать новое», — делится композитор.

Алексей Романоф известен большинству как создатель и участник группы «Винтаж», а написанные им песни «Плохая девочка», «Одиночество любви», «Ева, я любила тебя» стали хитами. В 2016 году артист покинул группу как солист. Сейчас он работает с музыкальным коллективом в качестве композитора, а на сцену вместе с Анной Плетневой может выйти лишь на знаковых мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Романоф отпразновал свое 45-летие.