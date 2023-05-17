Российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии на донецком направлении за минувшие сутки.

Воздушно-десантные войска России заняли более выгодный рубеж обороны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

По словам Конашенкова, российской армии за минувшие сутки удалось добиться продвижения в западных кварталах Артемовка. Там штурмовые отряды вели сдерживающий противника бой.

Официальный представитель Минобороны добавил, что украинская сторона предприняла семь попыток атаковать российские позиции в районе населенных пунктов Красное и Богдановка, однако ВС РФ не только отбили наступление, но и смоги занять выгодный рубеж.

«В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», — прокомментировал генерал-лейтенант.

В районе Артемовска, уточнили в ведомстве, российская авиация совершала семь самолетовылетов, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи. Техника и живая сила ВСУ была разбита также в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона.