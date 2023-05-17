ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона
Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли масштабный удар по украинским националистам.
В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Евгений Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
А в районе Преображенки в Запорожской области был поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады украинских сил.
Неподалеку острова Великий в Херсонской области бы нанесен удар по наблюдательному пункту сил специальных операций ВСУ.
Также в МО РФ сообщили, что всего за сутки поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также большое число украинских боевиков и техники.