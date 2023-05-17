Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля

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Евро и юань также показали рост.

Курс доллара впервые с 28 апреля превысил отметку в 81 рубль. Информация об этом появилась на сайте Московской биржи.

Из данных торгов следует, что 17 мая в 14:30 по московскому времени курс иностранной валюты повысился на 64 копейки и составил 81,03 рубля. Евро вырос на 36 копеек — до 87,89 рубля.

Сообщается также, что курс юаня показал рост на пять копеек. Сейчас он стоит 11,54 рубля.

Ранее Московская биржа сообщила, что 15 мая курс доллара превысил отметку в 79 рублей. Евро выросло до 86,03 рубля, а юань показал рост на 24 копейки и составил 11,36 рубля.

Финансовый аналитик Анастасия Иванова прежде рассказывала 5-tv.ru, какая валюта на сегодняшний день остается самой оптимальной для вложений. На фоне нестабильной ситуации мире, отметила она, доллар и евро остаются ненадежными валютами.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Джо Байден срочно вернулся в США на фоне возможного дефолта.