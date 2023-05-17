В РПЦ утвердили молитву для поиска работы

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В тексте просят подать человеку дело, которое пошло бы во благо.

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение, которое якобы поможет нуждающимся обрести рабочее место. Сообщение об этом появилось на сайте РПЦ.

В публикации написано, что Священный Синод утвердил ряд богослужебных тексов. Среди них был текст молитвы «по случаю поиска работы». Там просят предоставить человеку дело, которое было бы во благо и принесло плоды его усилий. Отмечается также, что просящий должен преуспеть в исполнении заповедей.

Прежде президент РФ Владимир Путин принял решение о возвращении написанной преподобным Андреем Рублевым иконы «Троица» церкви. Верующие неоднократно призывали к этому. Икона будет доступна для всенародного поклонения в московском храме Христа Спасителя, а после отправился на свое историческое место — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. С 1929 года икона находилась в собрании Государственной Третьяковкой галереи.

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