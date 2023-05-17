Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

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Глава государства потребовал провести также оценку ущерба.

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем граждан, дома которых пострадали от пожаров на Урале. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства поручил сделать это до начала отопительного сезона.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

До 1 сентября 2023 года Владимир Путин ожидает доклад, а потом — ежемесячные отчеты. Также он обязал провести оценку ущерба из-за пожаров.

Сильнейшие пожары вспыхивали на Урале несколько раз и каждый раз приводили к человеческим жертвам. Из-за стихийного бедствия в Тюменской, Курганской и Свердловской области был введен режим ЧС, в лесах усилен контроль.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Урале продолжают бороться с крупными пожарами.