В Вашингтоне перевернули флаг США: что это значит
Рабочие перевернули флаг США на Капитолии в Вашингтоне
Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP; 5-tv.ru
Пользователи соцсетей запечатлели что-то невообразимое — перевернутый флаг США на Капитолии. Что же это было: таинственное послание или банальная ошибка?
Американцы восприняли как недобрый знак перевернутый национальный флаг, висящий над Капитолием.
Позже выяснилось, что это была ошибка рабочих, и вскоре они ее исправили. Согласно кодексу флага США, вывешивание полотнища в перевернутом виде допускается только в качестве сигнала бедствия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Министерство финансов США уже к началу лета может оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг по причине достижения его лимита.
В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев, предусматривающий повышение потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов.