В Вашингтоне перевернули флаг США: что это значит

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP; 5-tv.ru

Пользователи соцсетей запечатлели что-то невообразимое — перевернутый флаг США на Капитолии. Что же это было: таинственное послание или банальная ошибка?

Американцы восприняли как недобрый знак перевернутый национальный флаг, висящий над Капитолием.

Позже выяснилось, что это была ошибка рабочих, и вскоре они ее исправили. Согласно кодексу флага США, вывешивание полотнища в перевернутом виде допускается только в качестве сигнала бедствия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Министерство финансов США уже к началу лета может оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг по причине достижения его лимита.

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев, предусматривающий повышение потолка госдолга на 1,5 триллиона долларов с одновременным сокращением расходов в размере более 4,5 триллиона долларов.